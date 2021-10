Są one odpowiedzią na trwające konsultacje projektu nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przepisy mają w założeniu sprzyjać rozwojowi rodzinnych form opieki nad dzieckiem i ograniczaniu tych instytucjonalnych oraz usprawnić proces adopcyjny. W projekcie nie znalazły się natomiast żadne regulacje dotyczące asystentów rodziny. Tymczasem oni również odgrywają istotną rolę w systemie pomocy rodzinom, bo wspierają te, którym grozi odebranie dziecka do pieczy zastępczej lub te, gdzie już do tego doszło – aby możliwa była reintegracja rodziny.