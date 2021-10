Obecnie inwestycja w magazyn energii to poważny wydatek. Bateria o pojemności 10 kWh to koszt ponad 30 tys. zł. Do tego trzeba wyposażyć się w falownik hybrydowy, który podłączony jest zarówno do sieci, jak i do magazynu energii. Należy jednak pamiętać, że według zapowiedzi w nadchodzącym roku zostanie uruchomiona czwarta edycja programu „Mój Prąd”, który ma obejmować dofinansowania dla tych technologii. Może to zatem diametralnie poprawić rentowność inwestycji, która nawet bez dotacji posiada wiele zalet. Zwykłe jedno- lub trójfazowe falowniki przestają działać wraz z awarią sieci. W takiej sytuacji nawet w słoneczny dzień produkcja energii ustaje. Inwerter hybrydowy z funkcją UPS pozwala zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. To dlatego takie technologie są świetnym rozwiązaniem dla osób pracujących zdalnie lub dla firm, które są wyjątkowo wrażliwe na przerwy w dostawie napięcia. Mam tu na myśli np. zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne oraz chłodnie.