Warto zwrócić także uwagę na pewną istotną kwestię, a mianowicie, jak podano w art. 18a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy z usługodawcą. W podanej regulacji ustawowego – podobnie jak w przypadku regulacji ustawy o finansach publiczny – mowa jest o prowadzeniu audytu, a więc determinuje prowadzenie audytu na bieżąco. W efekcie wykonanie go niejako z mocą wsteczną będzie skutkowało odpowiedzialnością w trybie dyscypliny finansów publicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć o stanowisku organu, który zajmuje się rozpatrywaniem ww. naruszeń na gruncie dyscypliny finansów publicznych, tj. głównej komisji orzekającej w sprawach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. W orzeczeniu z 24 maja 2018 r. (sygn. akt BDF1.4800.32.2018) stwierdziła ona m.in., że: „Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego na skutek niezatrudnianie audytora albo niezawierania umowy z usługodawcą stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zachowanie takie nie może być uznane za znikomo szkodliwe dla finansów publicznych. Dla karalności określonego w nim zaniechania bez znaczenia jest, czy w wyniku nieprowadzenia audytu jednostka sektora finansów publicznych, a w konsekwencji finanse publiczne, poniosły jakieś straty. Stan, w którym audyt wewnętrzny nie jest prowadzony, niesie za sobą zagrożenie dla gospodarki środkami publicznymi, wykazywanie szkody poniesionej w finansach publicznych jest w związku z tym zbędne”. Jednocześnie podkreśliła, że audyt wewnętrzny to kompleksowy sposób wsparcia kierownika jednostki sektora finansów publicznych, który nie może być utożsamiany z innymi instrumentami, dzięki którym kierownik jednostki sektora finansów publicznych może kontrolować i sprawować czynności zarządcze. Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego pozbawia kierownika jednostki sektora finansów publicznych tego wsparcia, co ustawodawca uznał za stan niedopuszczalny i jako taki penalizowany na gruncie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.