Rozpoczęliśmy prace nad przyszłorocznym budżetem. Niestety wszystko wskazuje na to, że zabraknie nam pieniędzy na remonty szkół. Będziemy za to mieli nadwyżkę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy środki z opłaty śmieciowej możemy przeznaczyć na inwestycje związane z oświatą?

Natomiast ust. 2a–2b wskazują, na jakie cele gmina może fakultatywnie przeznaczyć ww. opłaty. Gmina może z nich pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by z tego źródła samorząd pokrył koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Z opłat za śmieci gmina może także sfinansować działania związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779; poz. 1648). Z przytoczonych regulacji wynika więc zamknięty katalog celów, które muszą albo mogą być finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2022 r. planujemy deficyt budżetu na poziomie ok. 5 mln. Ma być sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) na taką samą kwotę. Czy w projekcie uchwały budżetowej od razu powinien się znaleźć zapis o udzieleniu wójtowi upoważniania do emisji?

Analiza prawna podanej problematyki wymaga zasadniczo odniesienia się do ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.g). W pierwszej kolejności odnieść się należy do art. 89 ust. 1 ww. aktu prawnego, z którego wynika, że JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

Z kolei ust. 2 pkt 1 art. 212 stanowi, że „w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90”. Jak więc wynika z konstrukcji tej regulacji, daje ona możliwość udzielenia zarządowi przez organ stanowiący upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p. Określenie w uchwale budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego limitu zaciąganych zobowiązań długoterminowych automatycznie zobowiązuje jednak radę do udzielenia w tej samej wysokości upoważnienia wskazanego w art. 212 ust. 2 pkt 1 u.f.g. w celu umożliwienia realizacji przez organ wykonawczy zapisu określającego w uchwale budżetowej limit zaciąganych zobowiązań. W tych okolicznościach w uchwale budżetowej powinno znaleźć się upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę adekwatną do poziomu deficytu i limitu zobowiązań.