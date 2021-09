Co ciekawe, zapowiedziana w wykazie prac legislacyjnych nowela przypomina zmiany, które zostały zaproponowane w projekcie, który do konsultacji trafił w grudniu 2018 r. Warto przypomnieć, że wzbudził on wtedy duże kontrowersje, bo przewidywał m.in., że za przemoc będzie uznawane wyłącznie powtarzające się umyślne działanie, Niebieska Karta będzie zakładana tylko za zgodą ofiary przemocy, a jej sprawca będzie powiadamiany o wszczęciu procedury. W efekcie premier po kilku dniach podjął decyzję o wycofaniu projektu z uzgodnień i zwróceniu go Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej w celu ponownej analizy zawartych w nim przepisów