WHO znacznie podniosła standardy dla czystego powietrza w odniesieniu do emisji z transportu . Gdy jako punkt odniesienia weźmiemy te wytyczne, okaże się, że niektóre miejscowości – w tym Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice – przekraczają te zalecenia nawet ponad pięcio- lub czterokrotnie (patrz infografika). W tych miastach normy zostały jednak przekroczone także zgodnie z poprzednimi, dużo łagodniejszymi wytycznymi WHO.