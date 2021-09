Jednak zdaniem samorządów ten wymóg, szczególnie w najmniejszych gminach liczących 4–5 tys. mieszkańców, stanowi marnotrawstwo pieniędzy budżetowych, na które ich nie stać. W swoim stanowisku wskazują, że przemawia za tym nie tylko trudna sytuacja finansowa małych samorządów, ale też poprawiająca się sytuacja materialna mieszkańców, związana ze spadkiem bezrobocia, co przekłada się na zmniejszenie liczby środowisk objętych pomocą społeczną. Dodają, że spada liczba zadań realizowanych przez OPS, a jako przykład podają przeniesienie do ZUS obsługi programu „Dobry start”, a od 2022 r. również programu 500+. Dlatego właśnie ich zdaniem ustawa o pomocy społecznej powinna dopuszczać zmniejszenie zatrudnienia w ośrodkach z trzech do dwóch etatów pracowników socjalnych, z uwzględnieniem kierownika OPS, bo w małych gminach poza swoimi podstawowymi obowiązkami często wykonuje on również funkcję pracownika socjalnego.