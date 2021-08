W efekcie koszty zatrudnienia asystentów spoczywają na gminach. Widać to w statystykach, bo w 2020 r. samorządy wydały na ten cel łącznie 165,1 mln zł, z czego z własnych środków było to 153,8 mln zł, co oznacza wzrost o 57 proc. w porównaniu do 2019 r. Jednocześnie ta kwota stanowiła 93,2 proc. ogółu wydatków na zatrudnienie asystentów w ubiegłym roku – resztę stanowiły pieniądze na wspomniane dodatki do pensji, pochodzące z Funduszu Pracy oraz środki unijne.

– Z jednej strony jest to związane z tym, że sądy, które początkowo niezbyt chętnie sięgały po takie rozwiązanie, z czasem się do niego przekonały. Jednak z drugiej jest to często spowodowane tym, że brakuje kuratorów i do rodziny wysyła się wtedy asystenta – tłumaczy Izabela Krasiejko. Jej zdaniem jest to niepokojące zjawisko z tego względu, że zadania kuratora różnią się od funkcji asystenta. Ten pierwszy ma przede wszystkim pełnić rolę nadzorczo-kontrolną, natomiast asystent ma pomagać rodzinie w poprawianiu jej sytuacji życiowej, zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz opieki nad dziećmi. Co więcej, niektóre rodziny mimo sądowego nakazu i tak odmawiają współpracy z asystentem. – Jest to o tyle problematyczne, że wliczają się one do obowiązującego asystentów limitu 15 rodzin, które mogą mieć pod swoją opieką i dopóki sąd nie zmieni wydanego wcześniej rozstrzygnięcia, nie mogą się zajmować innymi – wskazuje prof. Krasiejko.