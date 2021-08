Takie stanowisko przedstawił Związek Powiatów Polskich (ZPP) w uwagach do projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej, które ma na nowo uregulować zasady funkcjonowania tych placówek. Zgodnie z propozycją resortu decyzja o skierowaniu do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ma być wydawana na czas określony wynoszący nie więcej niż 12 miesięcy. W uzasadnionych sytuacjach pobyt w placówce będzie mógł zostać przedłużony o maksymalnie dwa miesiące.

Kolejny przepis, który budzi kontrowersje, zakłada, że dziecko, które osiągnęło pełnoletność w trakcie mieszkania w domu, w którym przebywa jego matka, ojciec lub opiekun prawny z młodszym rodzeństwem, może pozostać razem z nimi, ale nie dłużej niż sześć tygodni po ukończeniu 18 lat. ZPP proponuje, aby taki pobyt można było wydłużyć poza wspomniany limit. Uzasadnia to potrzebą zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa całej rodzinie. Przypomina, że większość dzieci mimo osiągnięcia pełnoletniości nadal się uczy, jest na utrzymaniu rodziców i wymaga ich wsparcia. Dlatego jest niezrozumiałe, dlaczego młody mieszkaniec domu ma go opuścić, skoro zostaje tam jego rodzina i często nie ma gdzie się udać.

ZPP na też zastrzeżenia do przepisów regulujących procedurę kierowania do domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Zgodnie z nią osoba zainteresowana mieszkaniem w takim domu składa wniosek do swojego ośrodka pomocy społecznej, ten ma 14 dni na przygotowanie niezbędnej dokumentacji i przekazanie jej do starosty, który wyda na tej podstawie decyzję o umieszczeniu placówce. Jeśli życie i zdrowie kobiety lub dziecka są zagrożone i w związku z tym potrzebują oni schronienia w trybie pilnym, ośrodek będzie miał 14 dni od momentu, gdy trafią oni do domu, na skompletowanie dokumentacji i przekazanie jej staroście, aby ten wydał odpowiednią decyzję. W opinii ZPP ten termin jest zbyt krótki i powinien wynosić co najmniej 30 dni. Czasu wymaga bowiem chociażby ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny w celu ustalenia odpłatności lub odstąpienia od jej naliczania.