Plany adaptacyjne do zmian klimatu (MPA) mają miasta na całym świecie. Berlin przyjął niedawno dokument, który ma pomóc w przystosowaniu się do problemów klimatycznych i zakłada różne scenariusze do 2050 r. i 2100 r. Strategie opracowały także m.in. Paryż , Londyn, Sztokholm i Oslo. Własne plany adaptacyjne mają także 44 polskie miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. Są jednak przymiarki, aby obowiązek tworzenia takich planów miały wszystkie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców. Założenia dotyczące tego pomysłu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.