W odpowiedzi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przyznał, że w czasach pandemii zanotowano wzrost zainteresowania usługami elektronicznymi, przez co zaobserwowano przypadki przeciążenia systemu ePUAP. Wiązało się to z brakiem dostępu do systemu dla części użytkowników . Zastrzegł jednak, że dotyczyły one najczęściej podmiotów, które prowadzą znaczną ilość korespondencji, nie wykorzystując do tego dedykowanych systemów do obsługi obiegu dokumentów. Zwrócił również uwagę, że wiele błędów przypisywanych ePUAP w rzeczywistości dotyczy systemów integrujących się z platformą lub błędów użytkowników.