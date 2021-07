Burmistrz podniósł, że udostępnił całą dokumentację i jest zobowiązany do udzielenia tylko tych informacji, które znajdują się w jego posiadaniu i które stanowią informację publiczną. Nie można mu postawić zarzutu bezczynności, gdyż nie może on odpowiadać w ramach swojej działalności za czynności spółki. Skoro kobieta wiedziała, że dokumenty znajdują się w posiadaniu innego podmiotu, to nie on jest właściwym adresatem skargi na bezczynność – argumentował.