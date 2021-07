Analizy zapytania należy dokonać w dwóch kontekstach: ściśle wydatkowym oraz gospodarowania mieniem komunalnym. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to na uwagę zasługuje przede wszystkim art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), z którego wynika, że „jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków”. Oznacza to, że każdy wydatek z budżetu gminy musi mieć normatywne uzasadnienie w określonych regulacjach prawnych. Z punktu widzenia możliwości przekazywania środków dla podmiotów trzecich, np. dla parafii, takie podstawy w systemie finansowym istnieją, a wynikają przykładowo z prawa ochrony środowiska czy z ustawy o ochronie zabytków. Ale wskazane przykładowo akty prawne mogą legalizować takie dotacje tylko w określonym zakresie przedmiotowym, np. dotyczącym remontu zabytkowego kościoła czy instalacji paneli fotowoltaicznych. Nie ma jednak jednoznacznych podstaw prawnych, by w samorządowym budżecie planować wydatki bezpośrednio na parafię, powiązane z bieżącym funkcjonowaniem tego typu jednostek. W szczególności nie ma ich w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.