Co do uchwał i zarządzeń organów samorządu terytorialnego przepisy ZTP faktycznie mówią jedynie o uzasadnieniu do projektu aktu. Jednak w zdecydowanej większości przypadków treść projektu jest identyczna jak treść uchwalonego aktu, więc i uzasadnienie jest to samo. Co w przypadku, gdy projekt podlega zmianom w trakcie jego procedowania, np. na komisjach rady albo już podczas samej sesji? Tego rodzaju zmiany także powinny mieć uzasadnienie. Choć ZTP tego nie wymagają, to jednak przez pojęcie obowiązku uzasadnienia należy rozumieć nie tylko pisemne uzasadnienie sporządzane do jego projektu, lecz także całość materiałów sesyjnych, w tym przebieg posiedzeń komisji i sesji, podczas których był on procedowany i zmieniany. Istotą uzasadnienia nie jest bowiem przygotowanie jakiegokolwiek tekstu, byle tylko spełnić wymóg formalny, ale wskazanie, że organ przyjmujący ten akt miał do tego podstawę oraz powody, by przyjąć w nim takie, a nie inne rozwiązania. Tego rodzaju wyjaśnienia będzie można w przyszłości potraktować jako swoistego rodzaju wykładnię autentyczną przepisów.