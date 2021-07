Prezes Wód Polskich Przemysław Daca przekonywał, że nadrzędnym celem było niedopuszczenie do wprowadzenia zbyt wysokich marż w nowych taryfach, by uchronić mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami. Jak dodał, regulator jest skłonny zaakceptować marże jedynie w wysokości 6–7 proc., i to jeśli byłyby dobrze uzasadnione.

Jednocześnie Daca zarzucił samorządom (które w większości przypadków są udziałowcami przedsiębiorstw wod.-kan.), że zyskami wypracowanymi przez spółki wodociągowe łatają swoje budżety. – W latach 2015–2019 wyciągnęły z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ponad pół miliarda złotych przez wypłatę dywidendy. Negatywnymi rekordzistami są tu Wrocław, Bielsko-Biała, Gdańsk , Lublin, Łódź i Opole. Są to też w większości miasta, które próbują w sposób zdecydowany zwiększyć taryfy za wodę i ścieki, czyli wprowadzić ukryty podatek dla mieszkańców. Naszym zdaniem jest to działalność karygodna – mówił prezes Wód Polskich.

Główne zarzuty samorządów dotyczą żądań Wód Polskich przy uzasadnieniu wniosków taryfowych. Zwracają uwagę, że regulator oczekuje przedłożenia mu dodatkowych – niewymaganych przepisami prawa – dokumentów, takich jak np. zestawienie zatrudnienia czy udowodnienie starań o zwolnienie z podatku od nieruchomości części budowli tworzących sieć wodno-kanalizacyjną. Zdaniem lokalnych władz to jest tylko pretekst, by utrącić nawet dobrze uzasadnione wnioski taryfowe.

Z tymi zarzutami nie zgadza się krajowy regulator. – Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a projekt taryfy badany jest całościowo i wszechstronnie przez pryzmat przepisów prawa, biorąc pod uwagę warunki danego przedsiębiorstwa i zasadę ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat – odpowiadają Wody Polskie. Twierdzą, że zakres dokumentów i informacji, które według ustawy muszą być dołączone do wniosków, to „obligatoryjne minimum”. – Zatwierdzanie taryf odbywa się na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że organ regulacyjny nie jest związany tylko katalogiem dokumentów i informacji wymienionych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – argumentują Wody Polskie. Z tym tokiem rozumowania nie zgadza się Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. – Sam fakt, że w k.p.a. obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów, nie oznacza jeszcze, że na tej podstawie możemy żądać wszystkiego i wydać decyzję na podstawie tego, co nam się wydaje, w oderwaniu od przesłanek określonych prawem materialnym – twierdzi.