I rzeczywiście – nowa propozycja jest, ale tym razem to inicjatywa rządu, a nie posłów. Na pierwszy rzut oka niewiele się zmienia. Powielony zostaje pomysł porównywania nieruchomości wyłącznie według kryterium powierzchni, tak samo jak brak możliwości dochodzenia odszkodowań za różnice w wartości. Takie same pozostają również cele, na jakie przeznaczony będzie zamieniany grunt – w dalszym ciągu mogą to być potrzeby i cele polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących m.in. energii, elektromobilności, transportu czy poprawą jakości powietrza.