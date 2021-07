Osuszanie, remont, dezynfekcja to koszty liczone w tysiącach złotych. W dodatku nie ma gwarancji, że sytuacja się nie powtórzy. Gwałtowne zjawiska pogodowe występują z coraz większą częstotliwością jako efekt zmian klimatycznych. Największy problem mają miasta z ogólnospławną kanalizacją, czyli taką, do której trafiają i ścieki, i woda deszczowa. Gdy deszczu jest zbyt dużo, niemająca innego ujścia woda – czasem z nieczystościami – zalewa piwnice.

Kto powinien ponieść odpowiedzialność finansową za szkody? Sprawa nie jest prosta. Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk, autor bloga Świat Wody, zaznacza, że to obowiązkiem administratora budynku jest zamontowanie zaworu na kanalizacji, który chroni przed tym, by ścieki się nie cofały, a następnie jego konserwacja. Czasem jednak takie rozwiązanie nie wystarcza.

– Zabezpieczenia indywidualne to za mało. Woda pod zbyt dużym ciśnieniem wdziera się kratkami odpływowymi w piwnicy do środka – alarmuje kolejny czytelnik.

– Oczywiście, co do zasady, podmiot odpowiedzialny za eksploatację sieci kanalizacyjnej jest również odpowiedzialny – i to na zasadzie ryzyka, a nie winy – za szkody spowodowane zdarzeniami takimi jak te opisane przez czytelnika. Należy jednak mieć świadomość, że nie jest to odpowiedzialność niczym nieograniczona – mówi Łukasz Ciszewski, radca prawny , dyrektor ds. prawnych w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.

Takie jest właśnie stanowisko Urzędu Miasta Poznania. – 22 czerwca mieliśmy do czynienia z deszczem o charakterze nawalnym, co zdarza się raz na kilka, kilkanaście lat. Systemy kanalizacyjne nie są projektowane na przyjęcie tak dużej ilości wody w tak krótkim czasie – mówi Monika Nowotna, zastępca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej UM Poznania.

Co na to Aquanet? Dorota Wiśniewska, rzeczniczka spółki, wyjaśnia, że służby techniczne sprawdziły zgłoszenia o zalaniach na osiedlu. Z wizji lokalnej wynika, że jedna z posesji nie była zabezpieczona urządzeniem antyzalaniowym, na kolejnej nie zastano mieszkańców, a na ostatniej było co prawda urządzenie antyzalaniowe, ale nie zadziałało.

Ulewa nie dotknęła jedynie osiedla Wilczy Młyn. W odniesieniu do pozostałych podtopionych nieruchomości spółka Aquanet, podobnie jak miasto Poznań, podkreśla, że gwałtowna ulewa była sytuacją nadzwyczajną, czyli mieszkańcy nie mają co liczyć na odszkodowania.

Sebastian Szklarek zaznacza, że co prawda spółki wodno-kanalizacyjne są odpowiedzialne za eksploatację sieci i inwestycje, ale to miasta odpowiadają za rozwój retencji. – To one mają wpływ na to, czy na ich terenie będzie więcej chłonącej opady zieleni czy nieprzepuszczalnego betonu. Urzędnicy decydują np., ile w powstającej inwestycji ma być zagospodarowywanej deszczówki – dodaje.