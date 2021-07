– Oczywiście każdy z nas chciałby mieć blisko siebie dyżurującą aptekę, najlepiej też szpital, straż pożarną i posterunek policji . Ale to wszystko kosztuje. Nam oczywiście zależy, żeby dostępność była jak najlepsza, ale to musi być połączone z wynagrodzeniem. Jeśli będę mógł dostać 100 zł za godzinę dyżuru, to może uda mi się znaleźć pracownika, natomiast jeśli będę musiał dołożyć do tego 100 zł za godzinę, to go nawet nie będę szukał – mówi Marek Tomków.