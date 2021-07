Spór ten niedawno rozstrzygnął na korzyść przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny. W orzeczeniu z 2 grudnia 2020 r. (sygn. akt II OSK 343/19) potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych korzystną dla przedsiębiorców, że zwolnienie od opłaty z usługi wodnej dotyczy nie tylko opłaty zmiennej, lecz także opłaty stałej. W rozpatrywanej przez NSA sprawie dyrektor Wód Polskich określił w decyzji wydanej wobec jednej z firm opłatę stałą w wysokości 62 053 zł za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym 62 050 zł za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i 3,24 zł za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, do wód. Organ uważał przy tym, że zwolnienie dotyczy jedynie opłaty zmiennej.

NSA uznał jednak, w ślad za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu (wyrok z 14 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Wr 506/18), że zwolnienie, które wynika z art. 279 pkt 3 p.w., dotyczy zarówno opłaty zmiennej, jak i stałej. Zdaniem sądów sama wykładnia gramatyczna tego przepisu wskazuje, że zwolnienie w nim przewidziane znajduje zastosowanie do opłat za usługi wodne bez rozróżnienia, czy chodzi o opłatę stałą czy opłatę zmienną. Skoro zaś z art. 270 ust. 8 p.w. wynika, że opłata stała i opłata zmienna są częściami składowymi opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków (z jaką mamy do czynienia w analizowanej sprawie), to już literalne brzmienie przepisu wskazuje, że brak podstaw do ograniczenia tego zwolnienia tylko do opłaty zmiennej. Lektura przepisów dotyczących opłat za usługi wodne wskazuje także, że w przypadku gdy wolą ustawodawcy jest zastosowanie zwolnienia tylko do jednej ze składowych opłat za usługi wodne, to daje temu wyraz w sposób jednoznaczny. Tak uczynił to w art. 270 ust. 2 p.w., w którym wskazano, że „opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz do celów elektrowni wodnych”.