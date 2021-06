Organ zwrócił też uwagę na naruszenia rangi konstytucyjnej. Zauważył zapisy sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa określoną w art. 2 Konstytucji RP, zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP oraz z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, a więc naruszających art. 94 Konstytucji RP. Rada gminy ustaliła bowiem, że w skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele: jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji , oświaty czy ochrony zdrowia. Wskazała też, że przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wymienieni imiennie – przez osoby wyznaczone do składania oświadczeń woli w imieniu tych jednostek. Zdaniem prokuratora przepisy nie przyznają organowi gminy kompetencji do wskazywania osób wchodzących do zespołu i osób uprawnionych do określania jego składu. Dodał, że zapis uchwały zmodyfikował też treść ustawy poprzez pominięcie możliwości udziału w pracach zespołu interdyscyplinarnego prokuratora.