Zgodnie z przepisami „Zasad techniki prawodawczej”, które stanowią załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 283; dalej: ZTP), w regulacjach merytorycznych można wydzielić przepisy ogólne i przepisy szczegółowe. Zasadą jest, że przepisy merytoryczne umieszczamy w danym akcie w kolejności od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych, co niewątpliwie zwiększa jego czytelność.

W związku z tym, że akty prawa miejscowego są aktami normatywnymi o charakterze podustawowym (czyli mają na celu jedynie wykonanie ustawy w zakresie wskazanym w upoważnieniu do ich wydania), konstruowanie w nich przepisów merytorycznych rządzi się bardziej restrykcyjnymi zasadami niż w przypadku ustaw. Jedną z istotniejszych jest ta zakazująca powtarzania w nich przepisów jakichkolwiek innych aktów normatywnych (a zwłaszcza ustawy upoważniającej). Jeśli np. w danej ustawie , której przepis stanowi podstawę do wydania uchwały rady gminy, zawarte są określone definicje pojęć używanych na gruncie ustawy, to nieprawidłowe jest przepisywanie tych definicji do aktu prawa miejscowego. Co prawda, w orzecznictwie sądów administracyjnych można znaleźć pogląd mówiący o tym, że wspomniany zakaz nie ma charakteru bezwzględnego i nie każde powtórzenie przepisów ustawowych będzie uznawane automatycznie za naruszenie prawa skutkujące wadliwością aktu prawa miejscowego, jednak pogląd ten nie jest dominujący. Sądy i organy nadzoru stoją w większości na stanowisku, że powtarzanie przepisów ustawowych jest nieprawidłowe, może bowiem powodować liczne komplikacje. W przypadku gdy zmieni się definicja ustawowa, która została powtórzona w akcie prawa miejscowego, konieczne też będzie znowelizowanie tego aktu, aby jego treść nie wprowadzała odbiorcy w błąd.

Niedopuszczalne jest również modyfikowanie w aktach prawa miejscowego definicji ustawowych. Choć można znaleźć wiele argumentów za tym, by jednak powtarzać postanowienia ustawowe w przepisach aktów prawa miejscowego, to w świetle obecnie obowiązujących przepisów takie działanie uznać należy za wadliwe. Jest to jednak zagadnienie, nad którym warto byłoby się zastanowić – czy nie należałoby dopuścić możliwości powtarzania w aktach prawa miejscowego przynajmniej definicji ustawowych, które – mimo że naruszają zasadę skrótowości (kondensacji) tekstu prawnego – umożliwią odbiorcom tego aktu właściwe jego zrozumienie i prawidłowe zastosowanie.

Przykład

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w aktach prawa miejscowego jest nadużywanie stosowania załączników. Co prawda, ZTP jednoznacznie wskazują, że akt normatywny może zawierać załączniki, do których odesłanie zamieszcza się w przepisach merytorycznych, jednak ich użycie powinno spełniać określoną rolę. Zgodnie z ZTP w załącznikach zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym. Oznacza to, że rolą załącznika jest wyciągnięcie poza klasyczne przepisy elementów, które mogłyby zaburzyć odbiór danego aktu prawnego, a nie ma możliwości ich wyrażenia w formie podstawowej dla aktów normatywnych, tj. jako przepisy prawne wyrażające określone normy. Załącznikami w praktyce są np. graficzne przedstawienia znaków drogowych, wzory określonych formularzy (np. deklaracji podatkowych) czy też wzory do obliczania pewnych wartości liczbowych (np. wysokości administracyjnej kary pieniężnej). Co przy tym istotne, i co jest przyjmowane przez zdecydowaną większość orzecznictwa sądów administracyjnych, załącznik do aktu prawa miejscowego ma tę samą moc prawną, co ten akt. Tym samym nie sposób przyjmować, że przeniesienie określonej treści do załącznika sprawia, że fragment ten traci walor aktu powszechnie obowiązującego.