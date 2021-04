Podmiotem zobligowanym do przygotowania i przedstawienia raportu o stanie JST, jak już pisaliśmy, jest organ wykonawczy danej jednostki. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za jego ostateczny kształt (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 5 listopada 2020 r., sygn. akt III SA/Wr 283/20). Jednocześnie należy wskazać, że raport obejmuje cały miniony rok, nawet jeśli w jego trakcie doszło do zmiany osób pełniących funkcje organu wykonawczego (np. wybory przedterminowe w gminie, odwołanie zarządu powiatu/sejmiku). Tym samym np. wójt obejmujący na skutek wyborów przedterminowych mandat w listopadzie danego roku będzie zobowiązany opracować i przedłożyć raport za cały rok, choć sam wykonywał swoje obowiązki zaledwie przed dwa miesiące.