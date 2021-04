W odpowiedzi MSWiA wskazało, że zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) radny ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których się one znajdują, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także m.in. spółek z jej udziałem. Może to wszystko robić pod warunkiem, że nie narusza to dóbr osobistych innych osób lub nie jest objęte tajemnicą, np. lekarską. – Z uwagi na brak możliwości dokładnego wyliczenia, które dokumenty będące w dyspozycji podmiotów zobowiązanych podlegają udostępnieniu, radny powinien sam określić i wskazać informacje oraz materiały niezbędne mu do wykonywania mandatu – podkreślał przedstawiciel resortu.