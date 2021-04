Kolejna kwestia, którą poruszają w swoim stanowisku samorządowcy ze Śląska, dotyczy par. 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie ŚDS (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 249). Ten przepis przewiduje, że w ramach działalności placówki mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób, które oczekują na przyjęcie do domu oraz dla byłych uczestników. Są one organizowane za zgodą kierownika ŚDS, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach. Problem w tym, że nie jest do końca jasne, z jakich pieniędzy mają być finansowane zajęcia klubowe, skoro jest to dodatkowa oferta kierowana do osób, które nie są uczestnikami ŚDS. Zdaniem organizacji należy doprecyzować brzmienie par. 19 rozporządzenia i wskazać jednoznacznie sposób finansowania zajęć klubowych.