Pojawia się jednak inny problem – RB-27S należy przekazać jeszcze dziś. Jest to więc ostatni moment dla kierownika jednostki, np. wójta gminy, by zdecydować, czy już teraz w jednostce zostaną dokonane odpowiednie zmiany w księgach, czy zostanie przesłane sprawozdanie Rb-27S bez danych w zakresie zwolnienia z opłaty śmieciowej. Problemu nie będzie w tych jednostkach, gdzie takie dane do Rb-27S będzie można pobrać z ewidencji. Niestety nie wszędzie jest to jednak możliwe. Krystyna Gąsiorek, ekspert ze sprawozdawczości budżetowej, zauważa, że w tej sytuacji to kierownik musi podjąć decyzję, co należy zrobić. Przypomina jednak, że zawsze przy kontroli najważniejszą sprawą jest to, czy sprawozdanie budżetowe odzwierciedla dane wynikające z ewidencji. A skoro takich danych w niej brak, to lepiej przesłać sprawozdanie zgodne ze stanem faktycznym, czyli bez ujmowania skutków udzielonego przez organ stanowiący zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopiero później trzeba dokonać analizy i dostosować ewidencję, tak aby w kolejnym okresie sprawozdawczym wykazać skutki zwolnienia już zgodnie z odpowiedzią MF.