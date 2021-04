Grupa posłów zwróciła się do ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustanowienie wynagrodzeń dla sołtysów. W interpelacji podkreślali, że osoby te pracują na rzecz mieszkańców, nie otrzymując nic w zamian, a brak jakiejkolwiek gratyfikacji zniechęca do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. – Chcąc zmieniać wieś, musimy zacząć od najważniejszych jej organów – sołtysów, wprowadzając chociażby symboliczne wynagrodzenia, które nie mogą tylko być procentem inkaso – podkreślali autorzy interpelacji, pytając ministrów, kiedy zostanie wypracowana regulacja i czy uda się to jeszcze w 2021 r.