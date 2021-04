– Gmina miałaby odpowiadać za to, co mieszkaniec wrzuca do kubła, za to, co zrobi sortownia, i za to, co trafi do recyklingu . To idealistyczne podejście – komentuje Piotr Szewczyk, przewodniczący rady RIPOK (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych).