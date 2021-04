W całym tym galimatiasie pada też mnóstwo oskarżeń. Ze strony rządowej – że Warszawa zaniedbała budowę spalarni, że źle organizuje system, uderzając w najbardziej narażonych na podwyżki mieszkańców. Ze strony miasta z kolei słychać, że rząd w kwestii odpadów dba przede wszystkim, by nie narazić się przedsiębiorcom. Inaczej już dawno obciążyłby dodatkową opłata producentów, którzy w końcu zaczęliby odpowiadać z zaśmiecanie rynku niepotrzebnym plastikiem. Byłby to potężny zastrzyk pieniędzy do systemu, który obecnie leży na barkach mieszkańców. Tak, w tym także na barkach rodzin wielodzietnych. Najsmutniejsze w tym jest to, że obie strony mają rację. Dopóki będzie chodziło o prowadzenie wojenek, a nie o rozwiązanie problemu, rykoszetem będziemy dostawać my, mieszkańcy, którzy płacimy za źle funkcjonujący system i za odpady, za których wytworzenie nie odpowiadamy.