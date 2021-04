Ale nie tylko duży może szukać optymalizacji. Nieznaczna obniżka cen opłat i stawek za wodę i ścieki czeka zapewne mieszkańców prawie 19-tysięcznej Łęcznej w woj. lubelskim. O ile oczywiście taryfa zostanie pozytywnie zaopiniowana przez dyrektora właściwego RZGW. – Odpowiedzi jeszcze nie mamy, złożyliśmy projekt taryfy 12 marca, jest na etapie weryfikacji, przy czym nie otrzymaliśmy wezwania do uzupełnień czy wyjaśnień. Nie analizowaliśmy, czy i na ile odbiegamy od głównego trendu, czyli podnoszenia cen opłat – mówi Radosław Tkaczyk, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. Pytany, z czego wynika utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie, odpowiada, że jest to rezultat przeglądu dotychczasowego kształtu taryfy i dostosowania jej do trendów w rozbudowie infrastrukturalnej miasta, w którym przybywa domków jednorodzinnych, oraz podjętych działań w zakresie optymalizacji kosztów. Działania te przede wszystkim polegają na ograniczeniu kosztów osobowych przez montaż nowej generacji liczników z funkcją zdalnego odczytu. Podjęto też zmiany związane z zaopatrzeniem spółki w energię odnawialną. – Pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę trzech instalacji fotowoltaicznych, co zwiększy nasze możliwości w zakresie jej wpływu na koszty zakupu energii w kolejnych latach taryfowych. Udało nam się też podpisać względnie korzystną umowę z dostawcą energii z gwarancją ceny na dwa lata. Dokonaliśmy też zmiany systemu komunikacji i rozliczeń z mieszkańcami, wprowadzamy e-fakturę i polecenie zapłaty, a mieszkańcy bardzo chętnie z tych rozwiązań korzystają. Ma to też dla naszych odbiorców korzystny wpływ na dynamikę kosztów administracyjnych. To wszystko powoduje, że mogliśmy sobie pozwolić na zmianę modelu taryfowego – mówi Radosław Tkaczyk. Na czym to polega? Jak wyjaśnia nasz rozmówca, mieszkaniec zawsze płaci kwotę, która jest składową abonamentu i kosztu metra sześciennego wody. W Łęcznej zdecydowano się na znaczącą obniżkę opłaty abonamentowej. – Sprawia to, że choć cena za zużycie jednego metra sześciennego wody i ścieków w stosunku do starej taryfy w pierwszym roku jej obowiązywania zdrożeje o 1 proc., a w kolejnych o 0,3 proc., to odbiorcy zapłacą mniej – jeżeli chodzi o domki jednorodzinne będzie to obniżka opłaty abonamentowej o 18 proc., a w zabudowie wielorodzinnej o 50 proc. – wyjaśnia Radosław Tkaczyk. Zaś jeśli chodzi o zaproponowane stawki za zużycie 1 m sześc. wody, to wyniosły one 3,82 zł brutto (ścieki: 8,08 zł brutto).