Samorządy województw są predestynowane do konsultacji tego rodzaju dokumentów. Odpowiadamy za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych (RPO). Konsultowaliśmy je z ministerstwem odpowiedzialnym za fundusze i politykę regionalną. Umowy były podpisywane od lutego. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem tego procesu i stroną w relacji z Komisją Europejską. Średnio w każdym polskim regionie 400 osób odpowiada za wdrażanie funduszy unijnych, czyli armia 5 tys. urzędników. Dlatego to z samorządem naszego szczebla, odpowiedzialnym za politykę regionalną, powinno się ustalać szczegóły wdrażania środków unijnych, bez względu na mechanizm. KPO ma być programem zarządzanym centralnie. Jednak ludzi tak naprawdę nie interesuje to, z której szuflady dostają pieniądze , ale to, że je dostają i to, czy będą dobrze wydane. Oczekiwalibyśmy, że będziemy wciągani w konsultacje tak, jak działo się to na początku procesu.