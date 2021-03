Związek Gmin Wiejskich RP (ZGW) planuje na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) wrócić do tematu ustalania granic wsi i miast. Ma już gotowy projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

– Po raz kolejny przedstawimy nasze propozycje. Ich wprowadzenie jest konieczne. Zabiegamy o to już od lat, ale bez skutku. Tymczasem nie możemy się zgodzić na obecną praktykę zawłaszczania części gmin wiejskich – mówi Leszek Świętalski ze ZGW. – Co roku wydawane jest rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające granice gmin. Część z tych zmian polega na zagarnianiu przez miasta terenów gmin wiejskich z ich mieniem. Często z pominięciem zdania mieszkańców – dodaje.

Dlatego ZGW zaproponuje zmianę m.in. art. 4a. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Obecnie wynika z niego, że przed wydaniem rozporządzenia w sprawie ustalenia granic trzeba zasięgnąć opinii zainteresowanych rad gmin. Te z kolei powinny skonsultować się z mieszkańcami. Jednak rząd, podejmując decyzję, nie musi kierować się ich wynikiem, zatem sprzeciw mieszkańców niewiele zmienia. Przykładowo sołectwa Łężany i Targowisko negatywnie wypowiedziały się na temat włączenia części gminy Miejsce Piastowe (woj. podkarpackie) do Krosna. Ponad 75 proc. oddanych głosów była przeciwko. A i tak rząd się na to zdecydował. Jednakże często w konsultacjach bierze udział jedynie garstka mieszkańców – zdarza się, że nie jest to nawet 1 proc. uprawnionych.