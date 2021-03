Druga z forsowanych zmian dotyczy przesunięcia terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki wpłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. To on wypłacił pieniądze podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii. Organizatorzy mieli zwracać te pieniądze w ratach, począwszy od kwietnia tego roku. Według projektu wpłata pierwszej raty ma nastąpić „najpóźniej do końca grudnia 2021 r.”, co daje organizatorom dodatkowe osiem miesięcy. Następne raty mają być płacone do 21. dnia kolejnego miesiąca.