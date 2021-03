Pierwszy obowiązek wynika z art. 13 ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków, który przewiduje, że właściwy miejscowo wojewoda będzie informował ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o podjęciu przez radę gminy uchwały o zbyciu nieruchomości . Powinien to zrobić niezwłocznie po stwierdzeniu, że nie zachodzi przesłanka do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Taka informacja stanowić będzie sygnał dla ministra, że w danej miejscowości została rozpoczęta procedura „lokal za grunt”. Przepis nie określa jednak, jaki zakres danych będzie przekazywany do resortu mieszkalnictwa.