1. forma przekazania

I tak na podstawie par. 9 ust. 9 nowego rozporządzenia o formie, w jakiej przekazują sprawozdania jednostki organizacyjne albo jednostki obsługujące, decyduje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego . To organ wykonawczy ma obowiązek określić, czy będzie to forma pisemna, czy też będą one przekazywane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. wzory

3. instrukcja sporządzania

Doprecyzowanie co do wierzycieli i dłużników, które wprowadzono, dotyczy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych. W grupie banki zwracamy uwagę, że obejmują one również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a w grupie przedsiębiorstw finansowych oraz gospodarstw domowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, że co do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniających powyżej dziewięciu osób i do dziewięciu osób włącznie wprowadzono zmiany przy wyliczaniu zatrudnienia. Po zmianie należy uwzględniać etaty w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy na koniec danego okresu sprawozdawczego.

2. W części C dostosowano instrukcję do obowiązujących przepisów prawa, jak również do zaktualizowanych części C1, C2. W związku z dodaniem do wzoru sprawozdania części C3 dodano instrukcję jej dotyczącą. W części C3 „Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” wykazujemy zobowiązania wobec wierzycieli krajowych oraz wierzycieli zagranicznych, które zaliczane są do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego. Należy pamiętać, że prezentowane tu dane mają ścisłe powiązanie z danymi prezentowanymi w części A sprawozdania w wierszu E2 „Kredyty, pożyczki”. W ramach wierzycieli krajowych należy wykazywać zobowiązania zarówno wobec banków, pozostałych krajowych instytucji finansowych, w tym instytucji parabankowych, przedsiębiorstw niefinansowych oraz pozostałych wierzycieli. Do pozostałych wierzycieli zaliczamy jednostki sektora finansów publicznych, banku centralnego, gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych. Dla celów sprawozdawczych wyjaśniono również, co należy rozumieć przez instytucje parabankowe.