Samorządowców do przeznaczenia wsparcia dla sołectw może zniechęcić nie tylko pandemia, ale spadający co roku procent zwrotu, jaki otrzymują z budżetu państwa . Ustawa o funduszach sołeckich przewiduje bowiem, że gmina, która przekaże pieniądze dla sołectw, będzie mogła liczyć na rekompensatę części poniesionych wydatków. Zgodnie z przepisami zwrot ten uzależniony jest od zamożności gminy i wynosi 40 proc., 30 proc. i 20 proc. Czym bogatsza gmina, tym niższy zwrot. Jednak ustawa zawiera haczyk – limit wydatków, jakie budżet państwa przeznaczy na rekompensaty. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o funduszu sołeckim maksymalny limit może wynieść w 2021 r. maksymalnie 145,5 mln zł. Kolejny rok z rzędu został on zatem przekroczony, i to znacznie, bo gminom należy się 229,5 mln zł. Co w takiej sytuacji? MSWiA uruchamia mechanizm korygujący. Oznacza to, że do gmin, które liczyły na 40 proc. rekompensaty, wróci zaledwie 25 proc. Te, które uzyskałyby 30 proc., dostaną tylko 19 proc., a te które miały otrzymać 20 proc., mogą liczyć jedynie na 12,6 proc.