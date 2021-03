Zakończenie zatrudnienia w urzędzie wojewódzkim wynika z tego, że po powołaniu na komisarza wszelkie sprawy w stosunku do tej osoby należy wykonywać tak, jak w stosunku do włodarza, także sprawy pracownicze (mimo iż powołanie nastąpiło po decyzji premiera). Oznacza to, że p.o. włodarz posiada status pracownika samorządowego i znajduje do niego zastosowanie art. 30 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Wynika z niego, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia któregoś z tych zakazów niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 par. 2 i 3 kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska. – W sytuacji, w której osobą pełniącą funkcję prezydenta miasta ma być pracownik organu sprawujący nadzór nad samorządem, należy bezwzględnie wykluczyć podejrzenie o stronniczość – twierdzi Mirosław Rymer, starszy inspektor wojewódzki w wydziale nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, radca prawny w Kancelarii Płaza & Głąb.