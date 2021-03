Trochę wyższa stawka będzie obowiązywać również wtedy, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w art. 29 ust. 5 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.). Chodzi m.in. o sytuacje, gdy zmienia się liczba członków rodziny wielodzietnej, co wymaga wydania kolejnego dokumentu, oraz jeśli gmina musi wydać decyzję o utracie prawa do posiadania KDR. Przysługująca w takich sytuacjach dotacja wynosi zgodnie z obwieszczeniem od marca 2,96 zł, podczas gdy wcześniej było to 2,86 zł. Zmianie uległa też kwota za wykonanie czynności polegającej na domówieniu drugiej formy karty, a więc wtedy, gdy rodzina posiada tradycyjną plastikową i zgłosi się po elektroniczną mKDR, czyli aplikację na smartfona oraz w odwrotnym przypadku. Dotacja na ten cel wzrosła z 1,44 zł do 1,49 zł. Tyle samo wynosi również stawka za wydanie członkowi rodziny wielodzietnej duplikatu karty, jeśli ją zgubi lub zostanie mu ukradziona. Ponadto podwyższona została kwota, jaką taka osoba musi zapłacić – z 9,78 zł do 10,12 zł.