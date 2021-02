Chcąc sprawdzić aktywność małych społeczności, które dotychczas nie były reprezentowane w „Perłach Samorządu” zbyt licznie, jak większe samorządy , do rankingu wprowadziliśmy nową grupę – gmin do 5 tys. mieszkańców. Oznacza to, że w dziewiątej edycji najlepsze gminy i najlepsi włodarze zostaną wybrani w pięciu kategoriach: