Co ważne, z uwagi na to, że DPS-y zostały bardzo mocno dotknięte epidemią koronawirusa, trafiły do nich w ubiegłym roku dodatkowe pieniądze pochodzące z projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, które były przeznaczone na wypłatę dodatków do pensji dla personelu opiekuńczego oraz medycznego. Otrzymały również dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie art. 115 ustawy. Problem w tym, że koszty pobytu w DPS rosną z roku na rok, a wliczanie do nich tego dodatkowego wsparcia spowodowałoby jeszcze większy wzrost. W konsekwencji znacznie wzrosłyby również opłaty wnoszone przez zobowiązane do tego osoby i gminy. Aby do tego nie doszło, art. 15da specustawy covidowej przewiduje więc, że przy obliczaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS na 2021 r. nie będą uwzględniane wydatki, które zostały pokryte z unijnych projektów i dotacji budżetowych.