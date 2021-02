Zdaniem RIO przyjęte w uchwale założenie, że wysokość dofinansowania może być powiązana z wysokością dochodów lub kwotą opłaty za korzystanie z usług żłobka, jest nieuprawnione i sprzeczne z art. 60 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75). Ten przepis przewiduje, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna może otrzymać dotację na dziecko objęte w nim opieką. Przyznaje też radzie gminy kompetencje do wskazywania kategorii dzieci, na które będzie należeć się dofinansowanie – w ramach ustalania zasad udzielania dotacji, jej wysokości oraz zasad rozliczania. To oznacza, że przepis umożliwia ewentualne różnicowanie kwot dotacji według kryteriów podmiotowych dziecka, ale nie daje podstaw do określania różnej wysokości dofinansowania wedle innych kryteriów. Nie definiuje bowiem jakichkolwiek ograniczeń w prawie do uzyskania dotacji przez podmiot prowadzący żłobek, jeśli gmina postanowi o jej udzieleniu.