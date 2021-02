Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że gminy różnią się co do potrzeb związanych z likwidacją pieców i kotłów. Natomiast przyjęte rozwiązanie jest ukłonem w kierunku mniejszych i uboższych gmin, których nie stać na zatrudnienie dodatkowego pracownika do obsługi programu „Czyste powietrze”. Duże miasta, nie mówiąc o stolicach województw, mają często bardzo profesjonalnie działające departamenty środowiskowe, a w dodatku wydają pieniądze na własne programy wymiany źródeł ogrzewania, zamiast wspierać program „Czyste powietrze”. Kierowaliśmy się rekomendacjami Banku Światowego, gdy rozstrzygaliśmy to, jak wsparcie dla samorządów będzie wyglądać. Rozmawialiśmy też z samorządowcami o tym, jakiego rodzaju rozwiązanie będzie dla nich satysfakcjonujące. Proszę też pamiętać, że duże miasta, tak jak pozostałe gminy, otrzymają 50 zł do wniosku z podstawowym poziomem dofinansowania i 150 zł do wniosku z podwyższonym poziomem dofinansowania. Myślę, że aktywne duże miasto będzie w stanie z tych środków opłacić dodatkowy etat lub przeznaczyć je na profesjonalizację swoich działań.