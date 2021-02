Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami mogą liczyć na wsparcie samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Tam mogą zapisać ucznia lub przedszkolaka np. na terapię ręki (jeśli maluch nie potrafi trzymać ołówka i pisać), zajęcia z neurologopedą, terapię integracji sensorycznej oraz otrzymać innego rodzaju pomoc psychologa i pedagoga. Przynajmniej w teorii, bo opiekun, który uda się do samorządowej poradni, szybko się dowie, że nie ma wolnych miejsc i trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Gdy dziecko potrzebuje niemal natychmiastowej pomocy , rodzicom pozostają prywatne poradnie, w których takie wsparcie otrzyma od ręki, ale za to godzina terapii kosztuje tam od 100 zł do 200 zł (w zależności od specjalisty).