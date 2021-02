W konsekwencji należy opowiedzieć się za dopuszczalnością takiej zmiany w trakcie roku budżetowego. Zresztą założenie to pozostaje w zgodzie z art. 51 ust. 1 u.s.g., gdzie mowa o tym, że gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy. Skoro tak, to niewątpliwie rada gminy jest uprawniona przyjąć taką zmianę uchwały budżetowej. Co przy tym istotne, powinna zostać zachowana formalna procedura uchwałodawcza, czyli ze stosownym projektem zmiany uchwały budżetowej musi wystąpić sam wójt, do czego uprawnia do art. 60 ust. 2 pkt 4 u.s.g., gdzie postanowiono, że wójtowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.