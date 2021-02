Kandydat na rachmistrza spisowego musi m.in. mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie i posługiwać się językiem polskim w mowie oraz piśmie. Zobligowany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Ci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na niej zdecyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy. Ci, którzy uzyskają najwyższe miejsce, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych.