Zgodnie z nowo dodanym art. 21b o.p.l. ust. 1a samorządy będą mogły wezwać osoby ubiegające się o pomoc mieszkaniową do udostępnienia im dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wskazanych w deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz o stanie majątkowym tegoż gospodarstwa. Uprawnienie to aktualizować się będzie w sytuacji, gdy gmina poweźmie wątpliwość co do wiarygodności i danych zawartych w tej deklaracji. Wówczas JST wyznaczy takiej osobie nie krótszy niż 30-dniowy termin udostępnienia takich dokumentów, spośród których wprost ustawodawca naprowadził na zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego.