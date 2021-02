– Konstrukcja tego rozwiązania jest niemal kosmiczna. Osoby, które będą przychodzić do tych przekształconych komórek bez formalnego naboru, nawet jeśli otrzymają umowę na czas nieokreślony, nie będą mieć gwarancji, że nowy premier z dnia na dzień nie przeniesie ich ponownie do służby cywilnej. A wówczas osoby spoza korpusu nie mają co liczyć na to, że tylnymi drzwiami trafią do służby cywilnej – mówi dr Jakub Szmit, ekspert ds. administracji publicznej z Uniwersytetu Gdańskiego. Zwraca uwagę, że ustawa o pracownikach urzędów państwowych pozwala na przejście ze służby cywilnej do urzędów, które stosują te przepisy – np. kancelarii Sejmu lub Senatu – jednak ten mechanizm nie działa w drugą stronę, czyli nie umożliwia wejścia do korpusu bez formalnego naboru.