Od przyszłego tygodnia samorządy zaczną przyjmować wnioski o przyznanie 500 zł na dziecko na nowy okres świadczeniowy, który zacznie się 1 czerwca. To ważna zmiana, bo do tej pory można je było składać od lipca i część rodziców może nie pamiętać, że aby odnowić prawo do 500+, powinni to zrobić wcześniej niż w poprzednich latach. Ci, którzy będą z tym zwlekać, dłużej poczekają na wypłatę wsparcia.

Dotychczas okres świadczeniowy w 500+ zaczynał się 1 października i kończył 30 września następnego roku. Wnioski można było składać od 1 lipca przez internet, a od sierpnia w formie papierowej. W tym samym czasie do ośrodków pomocy społecznej (OPS) wpływały też wnioski o inne świadczenia na dzieci (w tym o 300 zł na wyprawkę szkolną i zasiłki rodzinne), czego skutkiem była kumulacja spraw do rozpatrzenia w krótkim czasie. Dlatego rząd zdecydował się przesunąć terminy programu 500+.

O braku świadomości wśród opiekunów świadczy też to, że niektórzy już teraz chcą się ubiegać o kontynuację wypłaty 500 zł na dziecko. – Praktycznie codziennie wpływają do nas wnioski na nowy okres, ale postępowania w ich sprawie podlegają umorzeniu. Rodzice będą musieli składać je jeszcze raz po 1 lutego – wyjaśnia Sebastian Gajdzik, kierownik działu świadczeń rodzinnych OPS w Chorzowie.

Edyta Ciesielska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Kielcach, zwraca uwagę, że rodziny, w których po 1 lutego urodzi się dziecko, będą musiały złożyć dwa wnioski o 500+. – Jeden, na trwający jeszcze okres, co zapewni im 500+ do końca maja, oraz drugi, który pozwoli im kontynuować pobieranie świadczeń przez następne 12 miesięcy – wyjaśnia.

Podobnie jak przy składaniu wniosków na poprzednie okresy świadczeniowe, tak i teraz część z nich OPS przekażą do rozpatrzenia wojewodom. Chodzi tutaj o sprawy, w których jeden z rodziców przebywa i pracuje w innym kraju UE. Wtedy mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, i to na ich podstawie ustala się, który kraj ma pierwszeństwo do wypłaty świadczeń na dzieci (pod uwagę brane jest m.in. to, czy obydwoje rodzice są aktywni zawodowo). Wiele ośrodków zastanawiało się, jaka będzie procedura postępowania w przypadku tych rodzin, w których jeden z rodziców pracuje w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez ten kraj UE.

Jak tłumaczy MRiPS, zgodnie z umową regulującą wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będą dalej obowiązywać w stosunku do obywateli krajów unijnych, którzy mieszkali na terenie tego państwa przed zakończeniem okresu przejściowego i pozostają tam w niezmienionej sytuacji. W praktyce będzie to oznaczać, że gdy np. matka będzie składać wniosek o przyznanie 500 zł na dziecko po 1 lutego br., a jego ojciec od kilku lat pracuje w Wielkiej Brytanii, to wniosek trafi do wojewody, który wyda rozstrzygnięcie zgodnie z prawem UE co do świadczeń.