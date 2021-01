Według autorów projektu epidemia jest argumentem za rozszerzeniem dostępu do naszych danych teleadresowych. Zgodnie z proponowanymi zmianami służby statystyki publicznej mogłyby korzystać z Rejestru Danych Kontaktowych, a także z niektórych danych kontaktowych gromadzonych przez przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej . Prezes GUS argumentuje, że wywiad telefoniczny to mniejsze obciążenie rachmistrzów, którzy gdy nie zastaną danej osoby w mieszkaniu, są do niej wysyłani nawet po kilka razy. „Ponadto stanowi alternatywną metodę uczestnictwa w wywiadzie dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły udzielić odpowiedzi metodą samospisu internetowego oraz metodą wywiadu bezpośredniego” – czytamy. To dobre rozwiązanie, gdy np. respondent jest objęty kwarantanną.