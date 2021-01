W ostatnich dniach trwały trudne rozmowy na linii rząd – samorządy dotyczące tego, w jaki sposób i komu gminy zapewnią transport. Po drodze pojawiało się sporo wątpliwości – kto i w jakim zakresie za to zapłaci, jak umawiać chętnych, jak daleko można ich zawieźć, w jakich warunkach sanitarnych powinno się transportować takie osoby, co z ewentualnymi roszczeniami itd.

Ostatecznie uzgodniono, że na transport mogą liczyć trzy grupy: osoby niepełnosprawne (kod R lub N), osoby mające „obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień” (tyle że to dotyczy miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich). Na ostatniej prostej negocjacji dodano jeszcze seniorów 70+, ale tu również chodzi o „obiektywne trudności” w dotarciu do najbliższego punktu, a dodatkowo dotyczy to miast powyżej 100 tys. mieszkańców.