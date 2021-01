W myśl projektu zmienić mają się także zasady włączania nieruchomości niezamieszkanych do systemu zorganizowanego przez gminę. Będzie się to odbywać automatycznie – ich właściciele będą mieli 30 dni (od dnia ogłoszenia uchwały o objęciu systemem tych nieruchomości), by złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wystąpieniu (wówczas muszą podpisać umowę z firmą odpadową). Obecnie właściciel takiej nieruchomości musi wyrazić pisemną zgodę na przystąpienie do systemu organizowanego przez gminę i może z niego w dowolnym momencie wystąpić, co powoduje, że koszty funkcjonowania są trudne do oszacowania. Jeśli przepisy zostaną uchwalone w wersji proponowanej w projekcie, takiej dobrowolności już nie będzie.